Politie Ede zoekt persoon met pruik op en infuus in arm Foto: Archief

EDE - In Ede wordt sinds 12.40 uur een persoon vermist die het laatst gezien is op de Willy Brandtlaan. Via Burgernet is een melding uitgegaan met een nogal opvallende beschrijving van kenmerken.

Het gaat om een licht getinte persoon, die mager van postuur is en gekleed is in een lang, zwart trainingspak. Of het hierbij om een man of vrouw gaat en hoe oud de persoon is, maakt de politie niet bekend. Hij of zij heeft een pruik op en een infuus in de arm. Aan de Willy Brandtlaan in Ede zit ziekenhuis de Gelderse Vallei. Dat zou mogelijk verklaren waarom de persoon die nu vermist wordt met een infuus rondloopt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52