Kijk terug: Wandelaars komen binnen op Roze Woensdag

NIJMEGEN - De wandelaars komen in grote getale binnen op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, natuurlijk in het roze. Kijk vanaf 15.00 uur mee met de liveshow van Omroep Gelderland.

Kijk de uitzending hier terug:

De uitzending begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Natuurlijk volgen we de lopers van het V-team, kijken we in de tassen van de lopers en laten we zien dat roze niet alleen maar feestelijk is.