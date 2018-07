Overlevende concentratiekamp en aanslag loopt nu Vierdaagse

Ladany is inmiddels 82 en maakte in zijn leven de meest verschrikkelijke dingen mee. 'Ik ben nergens meer bang voor, ook niet voor de dood. Als het komt, dan komt het.'

Op 8-jarige leeftijd ontsnapte hij uit Bergen-Belsen en vluchtte naar Zwitserland. In Israël werd hij professor en atleet: snelwandelaar. Ladany nam deel aan de Olympische Spelen in München in 1972. Daar waar Palestijnse terroristen de Joodse delegatie gijzelden. Maar Ladany ontkwam, opnieuw. 'Ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt en sta positief in het leven, het is zoveel beter om positief te zijn dan negatief.'

Elke heuvel iets hoger

En als 82-jarige loopt hij dus nog mee in Nijmegen. 'Elke heuvel wordt een beetje hoger, maar alles is een kwestie van training want als je niet getraind bent is het altijd moeilijk.'

Tijdens zijn 25ste deelname geniet hij intens van de sfeer in Nijmegen. 'Het is het grootste wandelcarnaval ter wereld, dit is uniek en nergens anders op de wereld.'