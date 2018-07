Verdwaald jongetje (7) op vakantie herenigd met ouders

EMST - Een 7-jarig jongetje uit Duitsland beleefde dinsdagavond spannende momenten. Hij was samen met zijn ouders in het bos, maar raakte hen kwijt.

De wijkagenten in Vaassen Zuid-West kregen tijdens hun avonddienst melding van een jongetje in Emst dat zijn ouders niet kon vinden. Hij was op de fiets, maar wist niet meer hoe hij bij zijn vader en moeder kon komen. De dienstdoende agenten slaagden er gelukkig in te achterhalen op welke camping de ouders stonden. Zij zetten de fiets achterin en brachten de jongen weer terug bij de opgeluchte ouders.

De politie waarschuwt ouders rondom schoolvakanties regelmatig hun kinderen goed in de gaten te houden. Speciale polsbandjes met daarop een telefoonnummer van de ouders kan helpen bij een snelle hereniging.