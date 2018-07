Kunstwerk Het Witte Lint dreigt groot fiasco te worden

ZUTPHEN - Landschapskunstwerk Het Witte Lint langs de N348 tussen Zutphen en Eefde stevent af op zijn ondergang. Van de 1177 meidoorns die geplant werden langs de provinciale weg zijn er al honderden gekapt, nadat de perenprachtkever ze aantastte. Inmiddels houdt de provincie door de extreme droogte rekening met een complete kap van de resterende bomen.

Het Witte Lint, een omvangrijk project van beeldend kunstenaar Erick de Lyon met scheef opgekweekte meidoorns, verrees eind 2016 en kostte 1,6 miljoen euro. Tijdens de storm Dorus kreeg de rij bomen het vrijwel direct flink te verduren.

Kappen en verbranden

Door de harde wind kwamen de bomen nog schever te staan. Daarna ging het even goed, maar een forse kolonie perenprachtkevers tastte vervolgens een groot deel van de bomen aan. De provincie liet daarom vorige maand in enkele dagen tijd meer dan 500 bomen tegen de vlakte gaan en verbranden, om verspreiding van de perenprachtkever te voorkomen.

De planning was om later dit jaar te kijken of en hoe er herstelwerkzaamheden uitgevoerd konden worden langs de N348. Maar door de aanhoudende droogte van de laatste weken zijn de overgebleven meidoorns ernstig verdord geraakt.

De kans dat de bomen er nog bovenop komen is erg klein. Alles wijst erop dat het peperdure landschapskunstwerk reddeloos verloren is.

Drie scenario's

De provincie heeft drie scenario's klaarstaan voor het Witte Lint: volledig herstel, compleet nieuwe beplanting of een oplossing die daar tussenin zit. 'Dan kun je denken aan een nieuw initiatief waarbij we, in samenspraak met de kunstenaar, de gedachte aan het Witte Lint in stand houden', zegt Petra Borsboom namens de provincie.

Zij erkent dat er voldoende draagvlak moet zijn om over te gaan tot volledig herstel. 'Er zijn meer scenario's denkbaar dan de drie genoemde, maar dit zijn de meest logische. Het zal ook een financiële overweging zijn.'

Weinig draagvlak

Of het kunstwerk hersteld gaat worden is nog onduidelijk. Het Witte Lint heeft al veel geld kost en de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren is faliekant tegen herstel. De partij ziet liever dat nieuwe bomen geplant worden langs de weg. Bomen die op een natuurlijke manier rechtop mogen groeien.

Daarbij dringt de fractie erop aan dat het provinciebestuur kiest voor bomen op basis van hun waarde voor biodiversiteit, om geluidsoverlast van de weg te verminderen en om stof uit de lucht weg te vangen. Daarbij moet wel worden gezegd dat de Partij voor de Dieren op een totaal van 55 zetels 2 zetels bekleedt. Hoeveel invloed zij dus kan uitoefenen, moet nog blijken.

Nog geen besluit

De komende maanden blijft de provincie de rij meidoorns monitoren. 'We kijken samen met deskundigen wat er mogelijk is', zegt Borsboom. 'Dat zijn mensen die normaal ook bij ons naar het groenbeheer kijken. Het zal in ieder geval tot na het reces duren. Er zullen sowieso nog bomen gekapt worden, maar hoeveel dat er zijn weten we nog niet. Het definitieve besluit daarover valt in september.'