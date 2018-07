Deel dit artikel:











Militair zonder rijbewijs (afgepakt) rijdt opnieuw met flinke slok op Foto: ANP

ERMELO - Een 22-jarige militair is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden wegens rijden onder invloed. Dat gebeurde in Ermelo. De man mocht niet rijden, vanwege een rijontzegging om, opnieuw, alcohol.

Wijkagent Jelle van Heerikhuize laat op Twitter weten dat de man een promillage blies van 1000 ug/l (waar 220 maximaal is toegestaan). Dat is dus ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Volgens de politieagent werd de militair vorige maand eveneens aangehouden en blies hij toen 720 ug/l. Daarom werd zijn rijbewijs ingevorderd. Twee jaar eerder kroop de man achter het stuur met 685 ug/l. 'Echt waar', voegt Van Heerikhuize aan zijn verhaal toe. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52