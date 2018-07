Zwarte BMW met drie personen erin gezocht na diefstal

GELDERMALSEN - De politie is op zoek naar een zwarte BMW. Daarin zouden de verdachten zitten van een overval deze morgen in Geldermalsen.

Via Burgernet doet de politie een oproep: wie een zwarte BMW met kenteken beginnend met 03-HS heeft gezien, wordt verzocht direct contact op te nemen via 112. Ook andere tips zijn daar welkom.

In de wagen zitten waarschijnlijk drie personen. Waar in Geldermalsen de overval heeft plaatsgevonden en bij welke winkel, woning of welk bedrijf, dat is onduidelijk.