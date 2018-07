Deel dit artikel:











Scheermesdieven opgepakt in Brabant Foto: Wikipedia

GELDERMALSEN - De politie heeft in Brabant drie verdachten aangehouden die een set scheermesjes zouden hebben gestolen in Geldermalsen. De artikelen zijn meegenomen in een winkel op het Prinses Maximaplein.

Een woordvoerder meldt dat een medewerker van de winkel een van de scheermesdieven achtervolgde om hem proberen tegen te houden. Toch ontsnapten de drie mannen en vluchtten zij in een zwarte BMW. Het kenteken van de auto werd genoteerd en aan de hand daarvan zijn de verdachten opgepakt in Rosmalen, Brabant.