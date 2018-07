Deel dit artikel:











Politie vermoedt brandstichting in weiland Dieren Foto: Facebook Politie Dieren

DIEREN - Een stuk weiland ter grootte van zo'n honderd vierkante meter stond dinsdagavond in lichterlaaie in Dieren. De brand woedde tussen 23.30 uur en middernacht aan de Schapenbergweg. De politie denkt dat de brand op twee plaatsen is aangestoken.

Dat het bij 'slechts' honderd vierkante meter is gebleven, mag een klein wonder genoemd worden. 'Gezien de droogte had dit heel anders kunnen aflopen', zegt de politieop Facebook. Zij laat weten meerdere meldingen over de brand te hebben ontvangen. Daarbij gaven mensen ook aan dat ze kort voor het incident enkele jongeren gehoord hebben. Het geluid kwam uit de richting van het bankje dat bij de Schapenbergweg staat. Of dat verband houdt met de situatie is onduidelijk. Nadat de brand uitbrak vertrokken de jongeren van die plek en liepen ze in de richting van 't Sterrenbos, een basisschool voor speciaal onderwijs. De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft dat verband kan houden met de brand, zich te melden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52