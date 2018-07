Deel dit artikel:











Avond en nacht vol brandjes in Vaassen Foto: Twitter Politie Vaassen Zuid-West

VAASSEN - In de wijk Berkenoord II in Vaassen hebben dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere brandjes gewoed. De politie moest enkele keren in actie komen na meldingen van brand in de buurt.

Via Twitter laten de wijkagenten in Vaassen Zuid-West weten dat er meerdere keren brand is gesticht. Wie daar meer over kan vertellen wordt nadrukkelijk gevraagd zich te melden bij de politie. 'Het is namelijk overal kurkdroog en hierdoor kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan', waarschuwen de wijkagenten. De wijk Berkenoord II, in de volksmond ook wel de Hofjesbuurt genoemd, heeft eerder te kampen gehad met overlast. Vorig jaar gingen er nog drie stenen door de voorruit van een auto en een jaar eerder werd iemand met een jachtgeweer beschoten door zijn overbuurman.