Brand bij schoonmaakbedrijf Zaltbommel: veel rookschade Foto: Bart Meesters

ZALTBOMMEL - Er heeft dinsdagavond brand gewoed in een schoonmaakbedrijf op een industrieterrein aan het Van Voordenpark in Zaltbommel. Het bedrijf zit in een pand waarin zo'n tien bedrijven zitten.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio stond er een vrachtwagentje in brand. Dat wagentje is uitgebrand. De rookwolken waren van veraf te zien. Er is veel rookschade bij het schoonmaakbedrijf. De tekst loopt door onder de tweet De brandweer rukte met veel blusploegen uit en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bedrijven. Andere bedrijven hebben wel rookschade.