Deel dit artikel:











Hartverscheurende laatste minuten voor de finish: 'ik heb zes keer gekotst' Foto: ANP

NIJMEGEN - De laatste minuten voordat de finish van de Vierdaagse in Nijmegen sluit zijn traditioneel hartverscheurend. Na een dag ploeteren komt het soms op seconden aan of mensen de eindstreep halen of niet. En ook op de eerste dag van deze editie liepen de emoties hoog op. Na zes keer kotsen strompelde iemand net op tijd binnen. Een oudere man werd door zijn dochters over de streep gedragen, maar kwam een minuut te laat. En dan mag je de volgende dag niet starten.

Verslaggever Richard van der Made liep de laatste meters mee met de strijdende wandelaars: Rennend komen de laatste deelnemers de finish over. Richard ziet hoe een moeder met haar dochter om klokslag vijf uur binnenkomt. 'We zijn echt opgelucht', vertelt de moeder. 'Mijn dochter heeft onderweg wel zes keer gekotst.' Vijf uur is vijf uur Voor anderen komt de deadline net te snel. Verslaggever Richard ziet hoe een oudere man aan komt strompelen, terwijl hij wordt ondersteund door zijn dochters. Ze denken op tijd te zijn, maar staan bij het verkeerde hokje. Bij het goede hokje zijn de scanners net weg. 'En dan moeten we hard zijn', vertelt een medewerker. 'We kunnen niet anders, want om precies vijf uur worden onze scanners weggehaald. Dan kunnen we niemand meer helpen. Vijf uur is vijf uur bij de organisatie.' Zie ook: Lees terug: 607 uitvallers op de eerste Vierdaagse dag en wie is zijn kunstgebit verloren?

Vierdaagse trekt stekker uit falende iPhone-app Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52