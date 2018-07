Deel dit artikel:











Sproeien of niet sproeien, dat is de vraag Foto: archief

ARNHEM - Het is al heel lang heel droog en dat is overal in de natuur te zien. Ook het gras in veel tuinen is geel, maar is dat erg? En komt het nog goed met dat verdorde gazon?

Bert Phillipsen van de Wageningen Universiteit weet alles van diervoeding én gewassen. Hij maakte in de jaren negentig weleens een grote droogte mee, maar niet zoals we dit nu ervaren. Wat te doen bij deze grote droogte? Philipsen legt uit dat gras in de regel weer bijtrekt. Zijn advies: laat het gewoon met rust. Luister het interview met Philipsen hier terug (de tekst gaat verder onder het fragment): Dus niet sproeien, snoeien en onkruid trekken? Philipsen legt uit dat wanneer droog gras veel wordt aangeraakt (door eroverheen te lopen, bijvoorbeeld), het wél stukgaat. Daarom is het het beste het gras volledig met rust te laten. In 70 tot 80 procent van de gevallen trekt je gazonnetje na een aantal dagen regen dan vanzelf bij en krijgt het zijn groene kleur terug. Zo droog als gort Voor boeren is de droogte een groter probleem is. Vooral voor degenen die hun gewassen op zandgrond hebben staan. Want zandgrond houdt water minder goed vast dan klei- en turfgrond. Bovendien zit het grondwater daar vaak dieper. En niet alleen landbouwboeren, ook veetelers moeten anders te werk gaan. Zo blijven koeien vaker binnen en worden zij daar gevoed uit de zogenoemde 'kuil'. Het gras dat de dieren normaliter eten is tenslotte zo droog als gort. In de toekomst zullen boeren hier ook vaker rekening mee moeten gaan houden, zegt Philipsen. Om die reden wordt al gekeken naar een andere mix van veevoer, met meer kruiden die ook met droogte standhouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52