Je gras wel of niet sproeien, dat is de vraag

Bert Phillipsen van de Wageningen Universiteit weet alles van diervoeding én gewassen. Hij maakte in de jaren negentig weleens een grote droogte mee, maar niet zoals we dit nu ervaren. Wat te doen bij deze grote droogte? Philipsen legt uit dat gras in de regel weer bijtrekt. Zijn advies: laat het gewoon met rust.

Luister het interview met Philipsen hier terug (de tekst gaat verder onder het fragment):

Dus niet sproeien, snoeien en onkruid trekken? Philipsen legt uit dat wanneer droog gras veel wordt aangeraakt (door eroverheen te lopen, bijvoorbeeld), het wél stukgaat. Daarom is het het beste het gras volledig met rust te laten. In 70 tot 80 procent van de gevallen trekt je gazonnetje na een aantal dagen regen dan vanzelf bij en krijgt het zijn groene kleur terug.

Of is het toch wel goed?

Omroep Gelderland was ook bij Zwier van de Vegte, een collega van Bert Philipsen. Hij is onderzoeker en werkt op een proefboerderij in Hengelo (Gelderland). Een van de proeven die de onderzoeker deed, is het effect van wel of niet besproeien.

Eén perk heeft de onderzoeker kunstmatig beregend (besproeid), een ander niet. De conclusie komt misschien niet als verrassing, maar het blijkt dat het besproeide veld wel groen blijft en het onverzorgde veld dor wordt. Dus waarom zegt zijn collega dan dat je het gras beter met rust kan laten?

Tekst gaat verder onder de foto:

Van der Vegte in het besproeide weiland

'Je moet het natuurlijk breder bekijken. Wij hebben echt vanuit de plant zelf gekeken en dan zie je dat het voor het gras zeker goed is. Uiteindelijk blijft het vooral voor particulieren voordeliger om het met rust te laten. Vaak wordt dat gras namelijk besproeid met kraanwater en partijen zoals Vitens hebben niet voor niets opgeroepen om zo min mogelijk drinkwater de verspillen', zo vertelt Van de Vegte.

Tekst gaat verder onder de foto:

De onderzoeker in het onbesproeide stukje

Zo droog als gort

Voor boeren is het weer anders, want zij maken vooral gebruik van een waterput en niet van kraanwater. Dus als boeren is het nog mogelijk om het gazon te redden. 'Normaal hebben we zeventig millimeter in juli, nu zien we vrijwel geen regen. Gras kan een paar weken zonder hemelwater, maar ruim drie maanden droogte overleeft het niet. Als je toch de kans hebt om je gras te besproeien: het is nog niet te laat. Wacht je een week, dan is het gras waarschijnlijk niet meer te redden', besluit de onderzoeker.

Voor boeren die hun gewassen op zandgrond hebben staan, is de droogte het grootste probleem. Want zandgrond houdt water minder goed vast dan klei- en turfgrond. Bovendien zit het grondwater daar vaak dieper. En niet alleen landbouwboeren, ook veetelers moeten anders te werk gaan. Zo blijven koeien vaker binnen en worden zij daar gevoed uit de zogenoemde 'kuil'. Het gras dat de dieren normaliter eten is tenslotte zo droog als gort.

In de toekomst zullen boeren hier ook vaker rekening mee moeten gaan houden, zegt Philipsen. Om die reden wordt al gekeken naar een andere mix van veevoer, met meer kruiden die ook met droogte standhouden.