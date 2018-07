Welke Vierdaagsewandelaar is zijn kunstgebit vergeten?

Trudie, de vrouw van Helmut, loopt dit jaar de 40 kilometer tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Helmut zocht dinsdagochtend een plekje langs de route om zijn geliefde aan te moedigen en deed dus deze opmerkelijke vondst. 'Ik had het eerst niet in de gaten, maar toen ik wandelaars raar zag kijken, zag ik ineens dat er een ondergebit op het hekje lag.' Helmut besluit een foto te maken van dit bijzondere tafereel en op Facebook te plaatsen met de tekst: 'Ik zeg; effe een tandje bijzetten het laatste stukje!'

Foto: Helmut Kempkes

Herken je 'm, hij ligt er nog!

Helmut hoopt dat de rechtmatige eigenaar zijn of haar kunstgebit herkent en zelf ophaalt. 'Ik heb 'm maar laten liggen, want stel je voor dat iemand het gebit zelf nog komt ophalen!'

Signalement en locatie

Een gedetailleerd signalement kan Helmut niet geven. 'Haha, zo goed heb ik het niet bekeken'. Het gebit is door hem rond 10.15 uur voor het laatst gezien op de Kampsestraat, ongeveer 300 meter na de kruising met de Rijkerswoerdsestraat.

Foto: Google Maps

