Stuivers gezocht voor kunstproject tijdens de Airborne Wandeltocht

Voor de tiende keer op rij presenteren wij "stichting Scarabee' twee kunstprojecten langs de route van de Airborne Wandeltocht op de eerste zaterdag van september. Sinds 2009 geven wij jaarlijks twee kunstenaars opdracht tot het maken van kunstprojecten. Deze ArtBorne projecten zijn ter gelegenheid van de grootste ééndaagse wandeltocht in Nederland.

Met deze ‘monumenten voor één dag’ willen wij herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het beleven van de herwonnen vrijheid nieuwe impulsen geven en kunst voor een breed en groot publiek presenteren. Daarbij is de actieve wisselwerking tussen kunstproject en wandelaars een belangrijk uitgangspunt.



Een van de kunstenaars die aan Artborne meewerkt is de Arnhemse Carel Lanters. Hij wil met zijn project ‘In Vrede Geslagen’ wijzen op het feit dat er geen oorlog of gevechten plaats kunnen vinden zonder dat daarvoor geld wordt uitgetrokken. Door middel van een aantal ‘muntmachines’ wil hij dat geld bij voorbaat onbruikbaar maken voor dit soort doelen. Hij vormt ze om tot herdenkingsmunten die slechts emotionele waarde hebben.

Hiervoor is hij op zoek naar stuivers. Deze kunnen worden ingeleverd bij de plaatselijke AH supermarkt in Oosterbeek.

Helpt u ook mee om dit kunstproject te laten slagen? Lever dan u stuivers in bij het bovenstaande adres!