Bom uit WOII gevonden in bos Hoevelaken Foto: archief Omroep Gelderland

NIJKERK - In een bos in Hoevelaken is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een 500-ponder.

De omgeving is afgezet en wordt voorlopig beveiligd. Volgens de politie wordt er later gekeken wat er met de bom gaat gebeuren. Wie het projectiel heeft gevonden, is onduidelijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52