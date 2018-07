Heeft u groene vingers en wilt u graag andere mensen helpen?

ARNHEM - .

Wij van de stichting ' De Helpende Hand' in Wageningen zoeken mensen die het leuk vinden om bij andere mensen de tuin te doen. Wij helpen mensen die zelf niet de tuin kunnen doen en daar niet de financiële middelen voor hebben en ook geen kennissen of vrienden hebben om hen te helpen. Het is een vrijwilligers stichting die alleen mensen helpen die in Wageningen wonen.



Lijkt het u leuk om voor deze stichting aan de slag te gaan? Reageer dan hieronder!