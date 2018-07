Ploegleider Van Vleuten geloofde er niet meer in, maar toch won ze La Course

LE GRAND-BORNAND - Nauwelijks kan Annemiek van Vleuten uit Wageningen haar ontknoping in La Course nog bevatten waarin ze in de slotmeters erin slaagde Anna van der Breggen voorbij te gaan. 'Ongelofelijk, op 300 meter van de finish dacht ik nog: ik word tweede', vertelde ze bij de NOS.

Op een halve kilometer voor de finish had Van Vleutens ploegleider het al opgegeven. 'Want hij hield op me aan te moedigen.' Toch gaf Van Vleuten zelf niet op. 'Dat is ook mijn kracht. Ik heb altijd nog iets over in mijn kleine teen.'

Van Vleuten won zondag nog de Giro Rosa, maar het winnen van La Course doet daar niet voor onder. 'Het is prachtig om hier te winnen. Het is in de Tour de France, de wedstrijd wordt live uitgezonden op tv en is over de hele wereld te zien. Hier ben ik trots op', vertelde de Wageningse.

Van Vleuten en Van der Breggen maakten er een ware prestigestrijd van in een van de grootste wielerwedstrijden voor vrouwen. 'We wilden allebei heel graag winnen. Dat maakt het ook zo'n mooie wedstrijd.'

