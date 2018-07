Maksim (14) van uitgezette familie Andropov doet verslag van verhuizing in Oekraïne

Zoon Maksim (14) maakte voor Omroep Gelderland een videoverslag van de verhuizing (de tekst gaat verder onder de video):

Maksim (14), Dennis (10) en Arina (5) en hun ouders woonden 17 jaar lang in Nederland. Na jaren procederen voor een verblijfsvergunning kregen ze begin juli te horen dat ze de lopende procedures niet meer in Nederland af mogen wachten. Ze werden op het vliegtuig naar Oekraïne gezet, met een beetje geld en wat kleding. Vrijwilligers hebben geregeld dat ze de eerste week in een kerk opgevangen kunnen worden.

De familie is nog steeds verslagen door de uitzetting. De kinderen willen het liefst meteen terug naar Nederland, maar de kans op een terugkeer is klein. Moeder Olga houdt zich ondertussen sterk voor de kinderen. 'Ik probeer overeind te blijven. Ik heb geen tijd om bij de pakken neer te gaan zitten.'

'Drie visjes uit het water getrokken'

Er lopen op dit moment nog een paar procedures. En zolang die lopen, houdt het gezin hoop. Ondertussen moet de familie verder met hun leven in Oekraïne. En dat gaat met vallen en opstaan. 'Het is alsof je drie visjes uit het water hebt getrokken. De kinderen weten niet goed wat ze moeten doen. Ze keren in zichzelf en maken meer ruzie met elkaar. Zin om te spelen hebben ze niet. Alleen Arina, maar zij is nog maar vijf', zegt moeder Olga.

Afgelopen week ging de Oekraïense tv op bezoek bij de familie Andropov. De tekst gaat verder onder de video.

Steun uit Nederland

Inmiddels is vanuit Nederland een crowdfundingsactie gestart. Opgezet door onder andere de scholen in Culemborg waar de kinderen naar toe gingen en ouders van klasgenootjes. Er is tot nu toe ruim 5000 euro ingezameld. De familie kan de actie heel erg waarderen. 'Niet alleen voor het geld, maar het voelt als een enorme steun dat mensen achter je staan.'

Zo'n 400 gezinnen in Nederland lopen de kans net als de familie Andropov uitgezet te worden, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden om voor een kinderpardon in aanmerking te komen. Olga is van plan om straks andere gezinnen te gaan helpen die in dezelfde situatie zitten. 'Of we hier zijn of in Nederland. Ik wil ze graag helpen.'

In huis geven de kaarten van klasgenootjes en bekenden uit Culemborg veel steun. De tekst gaat verder onder de video.

'Ik heb gedaan wat ik moest doen'

Olga kent de kritiek die leeft dat het de schuld van de ouders is dat ze 17 jaar in Nederland zijn gebleven. 'Ik accepteer de mening van anderen, maar ik ga de discussie niet aan. Een kind is niet verantwoordelijk voor de fouten van ouders. Ik vind niet dat ik iets fout heb gedaan. Ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. Misschien is dat fout, maar dat wist ik toen niet.'

Na al die jaren terug in Oekraïne voelt het of ze op een andere planeet zit. De familie durft niet goed hardop te praten, omdat ze dan vragen krijgen over hun afkomst. Ze spreken Russisch en dat roept vragen op in Oekraïne. Het geeft haar een gevoel van onveiligheid. Ze wil hier verder ook niet op ingaan.

Ze richten zich zoveel als het kan op het dagelijks leven. Samen ontbijten, papieren regelen, school regelen, woning regelen en een paar keer per week gaan ze met de kinderen naar de psycholoog. Om er te komen reizen ze een uur met de bus en de metro. Om zes uur 's avonds gaat moeder koken. Na het eten nog even buiten spelen met de kinderen en om tien uur 's avonds moet het stil zijn in het opvanghuis waar ze wonen. En dan weer op naar een nieuwe dag.

De familie plukt abrikozen in de buurt



