Honderden achtergebleven spulletjes Zwarte Cross op te halen op gemeentehuis

LICHTENVOORDE - Het gemeentehuis in Lichtenvoorde ligt, net als in voorgaande jaren, vol honderden gevonden voorwerpen van de Zwarte Cross. Oost Gelre gebruikt dit jaar voor het eerst iLost om spullen terug te brengen bij de juiste eigenaar.

'Dit jaar wordt voor het eerst alles geregistreerd', aldus Chris Frencken van de gemeente Oost Gelre. 'Op de website zijn alle voorwerpen die wij hebben geregistreerd te vinden.'

Kijk hier een item over de verloren Zwarte Cross-voorwerpen:

Onder meer een twintigtal portemonnees, tientallen sleutels, dertig zonnebrillen, honderd bankpasjes, twee losse schoenen en een enkel Zwarte Cross-muntje liggen op dit moment in het gemeentehuis.

Het aantal gevonden voorwerpen is volgens de gemeente nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Later deze week verwacht de gemeente nog een lading gevonden voorwerpen op de website te plaatsen.

'We vragen door!'

Zwarte Cross-bezoekers moeten in Lichtenvoorde wel kunnen aantonen dat een voorwerp daadwerkelijk van hen is. 'We zullen altijd doorvragen naar de kenmerken van een voorwerp', vertelt Frencken. 'Iemand moet echt een goede beschrijving kunnen geven en aan de hand daarvan wordt iets wel of niet meegegeven.'