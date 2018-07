Politie valt drugspanden Arnhem-Zuid binnen; drie aanhoudingen

ARNHEM - In een langlopend rechercheonderzoek naar drugshandel en -productie is de politie op maandagmiddag meerdere adressen binnenvallen in Arnhem-Zuid. Een vrouw van 32 en twee mannen van 29 en 56 uit Arnhem zijn aangehouden op verdenking van (internationale) drugshandel. Agenten hebben grondstoffen voor drugsproductie en drugs gevonden.

In de woningen aan de Waterlelielaan en Slochterenweg is onder andere 16 kilo amfetamine en een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast heeft de politie ook een lijn voor verpakking en internationale verzending gevonden. Alles is in beslag genomen.

Hesjes van Satudarah

De 56-jarige verdachte werd op heterdaad betrapt tijdens de productie van drugs. In een aantal woningen zijn hesjes van motorclub Satudarah gevonden. De drie verdachten zitten vast voor verhoor.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen hielp bij de ontmanteling. Het speciale politieteam heeft de ruimte op een veilige manier onderzocht en ontruimd van chemicaliën.

Onderzoek na aanhouding in Duitsland

Het rechercheonderzoek, de reden voor de inval, is gestart naar aanleiding van een aanhouding in Duitsland. Deze aanhouding vond in 2016 plaats en ging om de aflevering van postpakketten met drugs. Via een Europees onderzoeksbevel is het onderzoek door de politie Oost-Nederland verder opgepakt.