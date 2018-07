Deel dit artikel:











Jongen van 17 opgepakt voor overval op supermarkt Nijkerkerveen Foto: archief

HOEVELAKEN - Een jongen van 17 uit Hoevelaken is maandag door de politie aangehouden, omdat hij in december vorig jaar een Spar-supermarkt in Nijkerkerveen zou hebben overvallen.

Na uitgebreid onderzoek kwam de politie de tiener op het spoor. Op 16 december 2017 zou hij aan het einde van de middag de winkel binnen zijn gelopen en daar met een vuurwapen een klant hebben bedreigd die aan het afrekenen was. Niemand gevonden Hij dwong de klant zijn portemonnee af te staan en verliet daarna de winkel. Agenten waren er snel, maar ze troffen in de omgeving niemand meer aan. De politie startte een onderzoek, waarbij onder andere een rondgang in de buurt werd gedaan en getuigen werden gehoord. Ook zijn camerabeelden bekeken. Het recherchewerk leidde naar de verdachte, die maandag werd aangehouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52