Droogterecord 1976 gaat eraan; ook voor schapen valt het niet mee

RHEDEN - Deze zomer gaat de boeken in als de droogste zomer ooit. Als we meten tot 15 juli gaat het oude record uit 1976 eraan. Dat blijkt uit cijfers van MeteoGroup.

We hoeven ons al weken geen zorgen meer te maken over paraplu's, regenpakken en wateroverlast, welnee we weten bijna niet eens meer hoe regen eruit ziet. Mooi voor mensen die van de zon houden, maar schapen hebben er veel last van.

Uitzonderlijk

Cynthia Berendsen is al 20 jaar schaapherder. Dit heeft ze nog nooit meegemaakt. 'Het is echt extreem ja. Ik heb weleens gehad dat we in september bij moesten gaan voeren, maar zo droog als nu heb ik het nog nooit meegemaakt.' Ze krijgt bijval van Alfred Snoek van MeteoGroup. Hij laat cijfers zien waarin duidelijk wordt dat de droogste zomer tot nu toe 1976 was. Toen viel er tussen 1 juni en 15 juli 35,4 millimeter regen. Dit jaar is er 21,2 millimeter gevallen in dat tijdsbestek.

Lange dagen

Cynthia maakt lange dagen met haar schapen. 'We moeten veel lopen om goed eten te vinden. Het duurt gewoon langer voordat de schapen vol zijn. Daarnaast hebben ze veel dorst en is het erg stoffig.' Ze geniet van het mooie weer, maar stiekem doet ze af en toe ook wel een regendansje. 'Maar tot nu toe heeft het nog niet geholpen.' Nou ze kan proberen wat ze wil, maar de komende weken zal er niet meer dan een enkele druppel vallen', vertelt Alfred Snoek. 'Het is echt niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.'