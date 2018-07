'Ik hoef me niet te verdedigen', Bruls buigt niet voor harde kern NEC en café Heideroosje

De harde kern van voetbalsupporters zegt in een verklaring zich al langere tijd ernstig te storen aan burgemeester Bruls. 'Al jaren is de heer Bruls bezig met het pesten van NEC-supporters en ondernemers in Nijmegen. Wij van de HKN zijn dit zat en roepen de heer Bruls dan ook op om op te rotten uit onze stad!', verklaren ze. De HKN somt een aantal zaken op die de supporters in het verkeerde keelgat geschoten zijn.

Harde muziek en sluiting cafés

De sluiting van Café Goffertzicht in 2014, het oproepen van politieagenten voorafgaand aan een training van NEC tegen Vitesse en het beboeten van ondernemers in het centrum voor het afspelen van harde muziek leidden al eerder tot irritaties bij de voetbalsupporters. De op handen zijnde sluiting van Café Heideroosje vanwege drugsdealen is de druppel die de emmer doet overlopen.

Café Heideroosje aan de Heidebloemstraat

Aanleiding is een politie-inval twee maanden geleden rond de wedstrijd FC Emmen-NEC, toen het café vol voetbalfans zat. Er werd bij een aantal bezoekers harddrugs gevonden. 'Omdat hier één persoon zou hebben gedeald, is een 68-jarige hardwerkende vrouw de dupe en gaat zij failliet', zeggen de leden van de HKN in hun verklaring. Het stuit de fanatieke supporters tegen de borst dat burgemeester Bruls 'alleen maar cafés aanpakt waar NEC-supporters komen. Dit is een persoonlijke hetze.'

'Bruls meet met twee maten'

Het spandoek dat de HKN-leden zondagavond lieten zien en vervolgens in brand staken is één van de acties die ze gebruiken om hun afkeur jegens de burgemeester te tonen. 'Dat hij meet met twee maten is inmiddels wel duidelijk. Het willen sluiten van Heideroosje is voor ons de druppel', staat in de verklaring.

'Ik hoef me niet te verdedigen'

Burgemeester Bruls kan niet veel met het spandoek. 'Ik hoef me als burgemeester niet te verdedigen voor een rechtmatige actie tegen wie dan ook. Fout is fout', laat hij in een verklaring weten. Bruls zegt altijd op te zullen treden tegen horeca waar zaken worden geconstateerd die niet door de beugel kunnen. 'Dit is onafhankelijk van welke klanten er komen.'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen

'Voor dezelfde feiten als nu geconstateerd bij Heideroosje zijn de afgelopen vier jaar in Nijmegen vijf zaken gesloten, vier cafés en een smartshop. Telkens voor de duur van een jaar. Eén café heeft dit geaccepteerd en is gesloten; de andere zaken zijn of worden getoetst door een onafhankelijke rechter, waarbij de gemeente Nijmegen tot nu toe steeds in het gelijk is gesteld', aldus Bruls.

Eigenaresse Willy Leenders van het café dat zijn deuren moet sluiten

Eigenaresse wacht af

Eigenaresse Willy Leenders van Café Heideroosje spande dat kort geding aan om te voorkomen dat haar café de deuren moet sluiten. Het zou een faillissement betekenen, legde ze onlangs in tranen uit. Wanneer het kort geding precies dient, wil ze niet zeggen. 'De huidige onrust rondom het café is niet ter bevordering van de zaak. Ik maak liever niet bekend wanneer het kort geding dient. Ik wil wel met burgemeester Bruls praten, maar niet met de drukte van alle anderen omheen', zegt ze nu.

Zie ook: 'Bruls rot op': protest voorafgaand aan vuurwerk in Nijmegen