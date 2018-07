Vitesse sluit trainingskamp af met ruime zege op kampioen van Rusland

ST. VEIT AN DER GLAN - Vitesse heeft zijn trainingskamp in Oostenrijk dinsdag afgesloten met een overwinning. Het team van Leonid Slutskiy boekte een 3-0 zege op Lokomotiv Moskou, de kampioen van Rusland.

Vitesse verloor de eerste twee oefenwedstrijden van Wolfsberger AC (2-1) en Shakhtar Donetsk (4-1). Vrijdag eindigde een oefenpot gelijk tegen Arsenal Tula, toen een 2-0 voorsprong in de laatste minuten toch nog werd weggegeven (2-2). Dinsdag liep het beter bij de Arnhemse club.

Na een half uur spelen opende Thomas Bruns de score. Hij schoot binnen na een afgeslagen hoekschop. Bruns was al vroeg in de wedstrijd binnen de lijnen gekomen voor Hilary Gong, die zich blesseerde en niet meer verder kon.

Kort na rust trof Dimitri Tarasov namens Lokomotiv de paal, maar daarna nam Vitesse het heft weer in handen. Bryan Linssen schoot eerst naast en niet veel later tekende Roy Beerens voor de 2-0. Het slotakkoord was voor Alexander Büttner, die de 3-0 maakte na een mooie vrije trap.

Europa League-voorronde

Het trainingskamp in Karinthië zit er daarmee na vier wedstrijden op. Vitesse gaat zich na thuiskomst opmaken voor een wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op 26 juli. Daarin zal Racing FC uit Luxemburg of Viitorul Constanta uit Roemenië de tegenstander zijn. Viitorul won de eerste wedstrijd in de eerste voorronde, de return is donderdag.