Mercedes vat vlam in Arnhem

Het incident gebeurde aan de Rosendaalseweg, ter hoogte van de Jumbo-supermarkt. De eigenaar was in de buurt. Het is niet duidelijk of hij reed toen het vuur ontstond, of dat het bij stilstand gebeurde.

De brandweer aan het werk. Beeld: Omroep Gelderland.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven. Wat rest is een aantal zwarte vegen op de parkeerplaats naast de Rosendaalseweg.

De wagen is afgesleept.