Annemiek van Vleuten wint La Course op spectaculaire wijze Archieffoto

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft dinsdag in een razend spannende finale La Course gewonnen, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France. Van Vleuten was de sterkste in een bergrit van 112,5 kilometer met twee beklimmingen van de eerste categorie. Vorig jaar won ze La Course ook al.

Ze werd zondag nog gehuldigd als winnares van de Giro Rosa, maar haar benen waren nog sterk genoeg om ook dinsdag toe te slaan. In de eendaagse koers haalde de renster van Mitchelton-Scott vlak voor de finish landgenote Anna van der Breggen in. Nederlands onderonsje De koers werd vormgegeven door de Deense Cecilie Uttrup Luwig, die een tijd alleen aan kop reed en daarna gezelschap kreeg van Lucinda Brand. Op 19 kilometer van de eindstreep demarreerde Van der Breggen uit het peloton. Van Vleuten kon meekomen, evenals Ashleigh Moolman. De drie reden naar voren en wisten daarna Moolman van zich af te schudden. Op de valreep Met nog twee kilometer te gaan ging Van der Breggen aan kop, met Van Vleuten op zo'n acht seconden achter zich. Het zag ernaar uit dat Van der Breggen het redde, maar meters voor de finish ging Van Vleuten haar landgenote toch nog voorbij en pakte ze de zege in La Course. Het is haar tweede opeenvolgende zege in de grote wielerwedstrijd.