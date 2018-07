Deel dit artikel:











Voor de zoveelste keer iemand gered uit de lift op station Dieren Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - De brandweer heeft dinsdagochtend weer eens iemand uit een vastgelopen lift moeten redden op het treinstation in Dieren. Het is al een keer of zes raak geweest het afgelopen jaar, maar er is vooralsnog geen concrete oplossing om het te voorkomen.

'De brandweer is er inmiddels wel aan gewend', vertelt woordvoerder van de veiligheidsregio René Bierman. 'Er wordt veel gewerkt aan het nieuwe station, dus dan kan het nog wel eens voorkomen dat er een stroomstoring ontstaat. Daarnaast gaat de jeugd er soms met teveel man tegelijk in, dan zakt de lift ook naar beneden', zo legt hij uit. De mensen die de lift hebben geïnstalleerd, controleren wel steeds wat er fout gaat. Zij proberen er volgens de woordvoerder alles aan te doen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Iedere keer weer. 'Niet gevaarlijk' Volgens Bierman is het niet gevaarlijk en hoeven mensen zich geen zorgen te maken als zij vast komen te zitten. 'Wij kunnen de lift handmatig laten zakken of omhoog brengen. Dan hebben we een sleutel waarmee we meteen de deur open kunnen maken', vertelt hij. 'Zo halen we de gedupeerde er direct uit.' Als het even kan, raadt Bierman sowieso aan om de trap te pakken. 'Het is daar hartstikke mooi geworden en het is ook nog eens een stuk gezonder natuurlijk.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52