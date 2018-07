Deel dit artikel:











Teruglezen: 1300 uitvallers op tweede dag Vierdaagse Foto: Omroep Gelderland Foto: Twitter/Iris Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit er op. De dag van het roze, want het is Roze Woensdag. Lees alles terug in dit liveblog.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52