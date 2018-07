Deel dit artikel:











Enorme aanvoer van hout, Bouwdorp gaat toch door Foto: politie Culemborg

CULEMBORG - Het was even spannend of Culemborg dit jaar zijn Bouwdorp voor kinderen zou hebben. Een aangestoken brand legde 120 kuub aan pallets in de nacht van maandag op dinsdag in de as.

De kinderen zouden om 10.00 uur aan de slag gaan en twee dagen lang bouwen, timmeren en knutselen. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege slecht weer. Luister naar verslaggever Annemieke Schakelaar, die in Culemborg was: Tekst loopt door onder foto. De kinderen kunnen aan de slag. Er is genoeg hout beschikbaar. Foto: Omroep Gelderland. De organisatie zette alles op alles om niet voor de tweede keer op rij Bouwdorp af te gelasten. Ondernemers en andere weldoeners zorgden na de brand voor stapels pallets, om de 150 kinderen alsnog een spetterend Bouwdorp te bezorgen. Vrijwilliger Anneke noemde alle inzet 'overweldigend.' Er is zelfs meer hout nu dan dat er voor de brand beschikbaar was. Zie ook: 'Alles is verwoest', drama voor Bouwdorp Culemborg Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52