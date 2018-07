Deel dit artikel:











Man (19) uit Wijchen neergestoken Archiefbeeld

WIJCHEN - De politie onderzoekt een steekincident aan De Ververt in Wijchen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de politie is vrijwel meteen een verdachte aangehouden.

De neergestoken man is een 19-jarige Wijchenaar. Het incident speelde zich af rond het huis van de verdachte. De politie denkt dat de aanleiding een persoonlijke ruzie is geweest. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52