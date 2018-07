De Vierdaagse is begonnen!

8.18 FF PAUZE! Tot zometeen. Wilt u het nieuwe liveblog lezen? Klik hier.

7.55 De Wedren is leeg. Iedereen is onderweg. Succes allemaal!

7.48 Irene praat met de laatste wandelaars die mogen starten. Allemaal familie. Of toch niet?

7.28 Irene ten Voorde draait op Radio Gelderland een heerlijke wandelplaat, althans dat vindt uw liveblogger ;-). Wat is uw favoriete wandelplaat? Stuur die in een Whatsapp naar 06-22054352.

7.22 TV Gelderland is nu live met Harm Edens!

7.17 De start terugkijken? Dat kan.

6.40 Sinterklaas is er vroeg bij.

6.31 En nog eerder op de ochtend sprak presentator Maarten een wandelaar van 75. Die mag 30 kilometer lopen. Maar hij loopt 40.

6.30 De eerste wandelaars bij Vera. En dat klonk een uurtje geleden zo:

6.22 Wilt u weten welke route al die kanjers afleggen vandaag? Hier vindt u de routes van de 30, 40 en 50 kilometer.

6.19 De kinderen van het Vteam verzamelen zich bij onze presentator Irene ten Voorde.

6.12 Wel smeren hoor.

6.04 Ondertussen bij Vera in Valburg...

6.02 Op de fiets naar de start en dan...

5.46 Is dit wandelen? Zeg het maar.

5.41 Simon Brownlee uit Engeland is doorgaans een van de snelste lopers. Bij Vera in Valburg, ongeveer 15 kilometer op de route, meldt hij dat hij is gevallen. Maar hij loopt door.

5.17 De eerste wandelaar is in het zicht van Vera. Het is een wheeler. Ronald van Dort uit Ridderkerk. 'Het gaat best makkelijk', zegt hij tegen Vera. Maar wat een verhaal heeft deze held te vertellen. Klik hier maar eens.

5.15 Iedereen weet dat het morgen Roze Woensdag is. Maar wat is het vandaag, eigenlijk? Nou, Blauwe Dinsdag...

5.12 Livebloggen tijdens de start van de Vierdaagse is ook afzien, hoor.

5.09 Nee, lopen op een lege maag moet je niet willen.

5.07 In Slijk-Ewijk is dorpshuis Beatrix de hele nacht open. Alle gasten krijgen straks een ontbijt en daarna langs de route worden de wandelaars aangemoedigd.

4.49 Voor de weerfetisjisten onder u...

4.47 Verslaggever Vera Eisink staat in Valburg vanochtend. Ze heeft nog geen lopers gezien, maar wel de verzorgers. Ze bouwen de partytent op. 'We zijn 5 minuten onderweg en er liggen al 26 palen op de grond. We zijn goed bezig hier', zegt een van hen. Een andere verzorger zegt tegen Vera: 'Ik heb vorig jaar meegedaan, maar ik sta liever hier.'

4.34 Nijmegen is het centrum van de wereld! Voor Ronnie Ruysdael in ieder geval. Uw liveblogger weet het, het is nog vroeg, maar: INHAKEN!

4.31 Gisteren had de blarenpost van het Rode Kruis al de eerste patiënt.

4.25 44.480 wandelaars hebben gisteren hun startbewijs opgehaald. Maar in ieder geval één van hen start vandaag niet. Ze luistert naar de naam Saskia Fokker. En dit is haar verhaal.

4.19 Maarten Hagelstein presenteert nu op Radio Gelderland. Nu draait hij:

4.15 Succes mensen!

4.08 Aan de Vierdaagse doen dit jaar 82 nationaliteiten mee. Drie deelnemers zijn 91 jaar of ouder. Vorig jaar liepen 38.409 mensen de Vierdaagse uit. Het wordt een zware dag vandaag. Advies: doe halverwege de dag schone sokken aan. Dat is beter tegen blaren.

4.04 Warm (en heel misschien een drupje regen).

