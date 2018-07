Jongen uit groep 8 gaat medeleerling te lijf met schaar

Een medewerker van de basisschool bevestigt het steekincident, dat vorige week dinsdag plaatsvond. 'De jongens kregen ruzie en die ruzie ontaardde in een vechtpartij. Helaas had één van de jongens daarbij de beschikking over een schaar', geeft hij aan.

De jongen stak, zover bekend, één keer naar zijn klasgenoot. De verwondingen van het slachtoffer vielen mee, maar de schrik zat er wel goed in. De leerlingen zijn uit elkaar gehaald door een aanwezige docent en de school nam de zaak hoog op. De Prins Willem-Alexanderschool spreekt van ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag.

De Prins Willem-Alexanderschool in Tiel. Foto: Google Maps

Ouders gebeld

De ouders van de beide leerlingen zijn gesommeerd naar de school aan de Grotebrugse Grintweg te komen. Ook is de politie gebeld, waarna twee agenten een bezoek brachten en met alle betrokken partijen spraken. 'Of dit nu een ongeluk was of niet, het kan niet', zegt de medewerker van de school resoluut. 'Dergelijk gedrag kan niet getolereerd worden. We wilden een duidelijke boodschap afgeven naar de dader en naar de gemeenschap.'

De politie bevestigt desgevraagd dat twee agenten de school hebben bezocht. 'We ontvingen een melding van een belaging met een schaar', zegt woordvoerder Simen Klok. 'We zijn ter plaatse gegaan en zijn in gesprek gegaan met beide partijen.' Aangifte is er niet gedaan.

Geen schorsing

De school wilde aanvankelijk overgaan tot een schorsing van de jongen die stak met de schaar. Omdat het schooljaar zich in de laatste week bevond en de dader een leerling uit groep 8 was, was een schorsing echter niet haalbaar. Had het incident zich twee weken eerder voorgedaan, dan was de school volgens de medewerker onherroepelijk overgaan tot een schorsing. 'Er is wel snel overleg gevoerd, zowel intern als met de ouders. We hebben ook een brief laten uitgaan naar andere ouders, waarin we uitgelegd hebben wat er is gebeurd.'

Niet bij de afscheidsavond

Omdat een schorsing niet haalbaar bleek, is besloten de dader van het incident niet aanwezig te laten zijn bij de afscheidsavond van groep 8. De ouders van het slachtoffer vonden dat een te zware straf. 'Zij drongen erop aan hem er wel bij te laten zijn. Ze wilden de afscheidsavond niet op zo'n manier laten verpesten. Dat was heel coulant', zegt de medewerker van de Tielse school. De directie besloot dat advies uiteindelijk niet op te volgen, waarna de leerling zich ziek meldde op de dag van het afscheid.

Incident geregistreerd

Het incident op de school in Tiel is officieel geregistreerd. Ook in het dossier van de achtstegroeper staat nu een aantekening: de middelbare school waar hij na de zomervakantie zal starten is daarmee op de hoogte gebracht. Het is een nare afsluiting van een verder fijn schooljaar voor de kinderen en leerkrachten op de Prins Willem-Alexanderschool. 'Iedereen loopt aan het einde van het jaar op z'n laatste tandvlees. Zo'n incident als dit komt dan harder binnen', zegt de medewerker.