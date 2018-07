Michael P. krijgt 28 jaar cel en tbs voor doden, verkrachten en ontvoeren Anne Faber

ARNHEM - Michael P. krijgt 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

De rechtbank wil voorkomen dat Michael P. terugkeert in de maatschappij en heeft daarom geen levenslange celstraf opgelegd. Er is gekozen voor tbs met dwangverpleging en die behandeling is 'ongemaximaliseerd'. De rechter zei verder dat de kans vrij groot is dat P. nog een keer in de fout zou gaan, waardoor ze hem zo lang mogelijk uit de maatschappij willen hebben.

Fietstocht

Anne Faber (25) verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. De verdwijning kreeg landelijk aandacht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden; ze was begraven in de buurt van Zeewolde. P. wees de plek aan. Hij was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van Faber zat.

Anne Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk.

De advocaten van Michael P. willen vooralsnog niet reageren op het vonnis van de rechtbank in Utrecht. 'Wij willen eerst het vonnis bestuderen', aldus raadsman Niels Dorrestein, direct na afloop van de uitspraak. Mogelijk komen zij dinsdag later op de dag met een reactie.

