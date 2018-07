'Alles is verwoest', drama voor Bouwdorp Culemborg

CULEMBORG - Stapels en stapels hout gingen verloren bij een brand in de nacht van maandag op dinsdag in Culemborg. Het waren pallets, bedoeld voor het Bouwdorp voor kinderen dat deze dinsdag van start zou gaan.

De brand woedde op de plek waar het Bouwdorp van start zou gaan, aan de Eemweg - Otto van Reesweg. Daar stond 120 kuub hout midden op het terrein opgestapeld. 'Er is niets van over', zegt vrijwilliger Anneke. Al het hout is verwoest. Het is aangestoken, bevestigt de politie.

Voor (links) en na de brand. Foto: organisatie

'We geven niet op!'

De 150 kinderen die er al weken naar uitkeken om te beginnen met klussen en bouwen, hoeven niet te vrezen. Volgens Anneke is er veel aanbod van goedwillende bedrijven in de omgeving en doen zij en de andere vrijwilligers er alles aan om het festijn door te laten gaan. Want doorgaan zal het. Anneke: 'Vorig jaar moesten we het Bouwdorp afgelasten om de regen. Dus we geven niet op!'

Anneke noemt de aandacht en hulp die Bouwdorp krijgt geboden 'overweldigend'.

Er wordt zand over de hoop afgebrand hout gestort. Foto: organisatie

De grote uitdaging is nu van logistieke aard: al het hout moet naar het Bouwdorp. De vrijwilligers hebben er het volste vertrouwen in dat zij de komende twee dagen met de kinderen kunnen bouwen, zij het iets later dan gepland.

Wie voorraden (pallet)hout over heeft, kan dit langs brengen. Kijk hier voor de contactpagina van het Bouwdorp.