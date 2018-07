Vierdaagsewandelaars lopen dinsdag een ander rondje

In eerdere jaren kwam de ambulance er vaak aan te pas op de Oosterhoutsedijk. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De Nijmeegse Vierdaagse is een paar uur geleden van start gegaan. Tienduizenden wandelaars lopen deze dinsdag 30, 40 of 50 kilometer en doen dat onder warme omstandigheden. Net als vorig jaar doet de Vierdaagse al vroeg op de dag de Oosterhoutsedijk langs de Waal aan.

Tijdens eerdere edities legden alle lopers de laatste kilometers af over de Oosterhoutsedijk langs de Waal. Op die dijk is echter geen schaduwplekje te vinden. Bovendien kunnen hulpverleners de smalle dijk niet goed bereiken. Er stond meerdere jaren een Aircobus en de organisatie hield het wegdek nat om voor wat verkoeling te zorgen.

Vorig jaar koos men er voor het eerst voor de wandelroute op dag één om te draaien. De wandelaars liepen zodoende in de koele ochtenduren al over de dijk. Nu is weer voor die aanpak gekozen.

Harm Edens was dinsdagochtend met een programma over de Vierdaagse te zien op TV Gelderland. Dat is hier terug te kijken.