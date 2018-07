Deel dit artikel:











Ronald, misschien wel de snelste Vierdaagsedeelnemer ooit Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Dit is Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit sinds 2008 in een rolstoel. In Uruzgan reed hij tien jaar geleden met zijn verkenningsvoertuig op een bermbom. En vandaag was hij de snelste finisher in Nijmegen van de openingsdag anno 2018, misschien wel de snelste deelnemer ooit. Rond 8.00 uur draaide hij zijn rolstoel de Wedren op. 'Het ging lekker.'

Van Dort (36) doet mee aan de 40 kilometer, met 10 kilo bepakking. Want hij werkt nog steeds bij Defensie. 'Ik ben de zwaarstgewonde die Uruzgan heeft overleefd', zegt de debutant op de Vierdaagse met gevoel voor understatement. Noem hem geen held. 'Want dat ben ik niet. Ik doe gewoon mijn ding.' Maar zijn leven hing wel aan een zijden draadje. Hij wist zichzelf, ten koste van zijn benen, na de explosie uit het wrak te bevrijden. 'Na het ongeluk met die bermbom heb ik 3,5 maand in coma gelegen. Ik ben recordhouder bij de bloedbank met 129 zakken bloed.' Hij zegt het alsof hij net naar de supermarkt is geweest. Zie ook: Het verhaal van Ronald van Dort Hij pakte het leven weer op en zit als een vrolijke Frans in zijn rolstoel. Gewoon zijn huis-tuin-en-keukenstoel, niks speciaals, geen fratsen. 'Ik haal er 10 tot 12 kilometer per uur mee.' Onderweg zag hij amper volk, zo snel was hij. 'Ik reed een tijdje op met Bennie Bouwhuis, ook een rolstoeler. We hebben nog even lekker gekletst.' Dan beseft hij dat hij met de snelheid die hij heeft de Vierdaagse eigenlijk in twee dagen doet. Van Dort haalt zijn schouders op. 'Het ging lekker vandaag.' Dat merkte Vera Eisink vanochtend in Valburg ook: