Criminelen maken misbruik van Gelderse amateurvoetbalclubs

ARNHEM - De meeste criminelen investeren in amateurvoetbalclubs in Gelderland en Noord-Brabant om daarmee goede sier te maken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg in opdracht van het tv-programma Nieuwsuur.

In Nederland heeft een op de drie gemeenten met ‘infiltratie’ van criminelen bij amateurvoetbalclubs te maken. Grote plaatsen meer dan kleinere. De foute weldoeners sponsoren de jeugdopleiding, betalen spelers of plaatsen reclameborden. Volgens de Universiteit Tilburg kan via stichtingen makkelijk geld worden witgewassen of worden vermengd met legale bedragen. De kans op controle door de Belastingdienst is vrij klein. Welke verenigingen erbij betrokken zijn, wil de universiteit niet zeggen. Onderzoeken lopen nog. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52