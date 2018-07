Grond in Eilandje Urk in Arnhem veel smeriger dan gedacht

ARNHEM - De grond in Eilandje Urk in Arnhem blijkt veel viezer te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Woningcorporatie Vivare heeft een nieuwe vergunning bij de gemeente aangevraagd om te saneren.

Vooral de bodem van de Buysstraat blijkt ernstig verontreinigd te zijn met zware metalen als koper, lood en zink. Het gaat om een gebied van ruim 6200 m2. De rommel zit een halve meter onder de grond.

Ook zijn de vervuilende metalen in het grondwater terechtgekomen. Bodemonderzoekers concludeerden eerder al dat voor zover bekend niet op 'relevante schaal' grondwater door bedrijven en particulieren is onttrokken.

De deskundigen stelden ook vast dat de verontreiniging historisch is ontstaan toen er in 1950 op de plek huizen werden gebouwd. Vivare gaat in het Eilandje Urk 87 nieuwe panden neerzetten.

'Geen gevaar als je niet te diep graaft'

De woningcorporatie wist van de verontreinigde grond, maar niet dat het zo erg was. 'De huizen zijn destijds op een laag schone grond gebouwd die over de verontreiniging heen lag. Dit levert geen gevaar op zolang je niet te diep graaft', vertelt een woordvoerder van Vivare.

'Voor de bouwwerkzaamheden die Vivare nu wil uitvoeren is het nodig dat er dieper wordt gegraven. Daarom hebben we aanvullend onderzoek laten doen.' Volgens de woningcorporatie zijn er geen nieuwe verontreinigingen aan het licht gekomen, maar is wel meer duidelijk geworden over de exacte omvang en ernst van de situatie.

Vivare benadrukt dat het schoonmaken van de grond geen gevolgen heeft voor de oplevering van de nieuwe huizen in Eilandje Urk.