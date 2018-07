Supporters niet welkom bij oefenduel De Graafschap: 'Het is om gek van te worden'

EPE - Bij de oefenwedstrijd tussen De Graafschap en SC Cambuur in Epe zijn vrijdag geen toeschouwers welkom. De lokale driehoek heeft dit besloten.

De Graafschap en SC Cambuur laten weten dat ze dit enorm betreuren. Ze zeggen dat ze diverse pogingen hebben gedaan om het duel toch met supporters te mogen spelen. Gezien het belang van het duel in de voorbereiding willen de clubs het toch laten doorgaan. De Graafschap bekijkt of er een livestream van de wedstrijd kan komen.

Het oefenduel met Al-Khor uit Qatar gaat dinsdag niet door. Er waren te veel onduidelijkheden over de vergunning en het moment van spelen. Daarom besloot De Graafschap maandag tegen het Griekse PAOK FC te spelen. Ook dat duel was achter gesloten deuren. De Graafschap verloor met 2-1. Jordy Thomassen scoorde voor rust voor de Doetinchemmers.

Trainer Henk de Jong baalt ervan dat de duels zonder supporters worden afgewerkt. 'Het is om gek van te worden. Je kunt in Nederland bijna geen oefenduel meer spelen op een amateurcomplex. Onze supporters zijn de dupe en daar balen we goed van', zegt hij op de clubwebsite.

De Jong: 'Voor de wedstrijd van vrijdag tegen SC Cambuur hebben wij hemel en aarde verzet om die alsnog met supporters te mogen spelen, maar het was gewoonweg niet mogelijk. Maar ja, we moeten vlieguren maken anders zijn wij aan het begin van de competitie niet op niveau. Gelukkig spelen wij 24 en 31 juli nog in de regio tegen respectievelijk FC Groningen en Aris Thessaloniki uit Griekenland.'