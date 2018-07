Michael P. hoort straf voor verkrachten en doden Anne Faber

UTRECHT - Michael P. hoort vanmorgen welke straf hij krijgt voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Het OM eiste in juni 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Anne Faber (25) verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. De verdwijning kreeg landelijk aandacht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden; ze was begraven in de buurt van Zeewolde. P. wees de plek aan. Hij was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van Faber zat.

P. sloeg toe tijdens verlof

In 2010 werd P. al veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. Hij zat zeven jaar in de cel en kwam daarna terecht in de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Tijdens een verlof sloeg hij toe en verkrachtte en doodde hij Anne Faber, heeft hij bekend. Naar eigen zeggen doodde hij haar in een opwelling toen ze om hulp schreeuwde.

Anne Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk.

