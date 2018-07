Dief van legopakketten in Harderwijk kwam eerder 280 keer in aanraking met justitie

HARDERWIJK - De politie heeft in Harderwijk een 52-jarige Amsterdammer opgepakt met een bijzonder lange criminele carrière. Hij bleek 280 keer in aanraking te zijn geweest met justitie, vooral vanwege diefstallen en inbraken.

Afgelopen zaterdag ging de man weer over de schreef. Agenten betrapten hem toen hij dure legopakketten stal bij een filiaal van Intertoys in de binnenstad van Harderwijk.

De Amsterdammer bleek eerder zijn slag te hebben geslagen bij vestigingen in Putten en in de wijk Drielanden in Harderwijk. De Amsterdammer pikte ook daar legopakketten.

De man vertelde tijdens zijn verhoor dat hij al vaker therapie heeft gevolgd om van zijn 'diefstaldriften' af te komen. Ook was hij eerder veroordeeld tot tbs.

'Geen antwoord op dit crimineel gedrag'

'Eigenlijk zou het systeem van strafrecht de maatschappij tegen dit doorlopend, criminele gedrag moeten beschermen', concludeert een wijkagent op de Veluwe op Twitter. 'Maar het systeem heeft eigenlijk geen antwoord op deze vorm van hardnekkig crimineel gedrag.'

De Amsterdammer zit voorlopig weer vast.