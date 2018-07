Dader dodelijke steekpartij Zutphen krijgt 12 jaar cel

ARNHEM - De 28-jarige man die Deventenaar Joël Alvarez (23) in Zutphen heeft neergestoken tijdens een vechtpartij is veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. Een man van 24 uit Zutphen die ook betrokken was bij het gevecht is vrijgesproken.

Op een parkeerplaats in Zutphen ging Alvarez in de middag van 31 december 2015 een gevecht aan met de latere dader. Hij gaf hem een kopstoot en klappen. Later kwam de 24-jarige man, inmiddels vrijgesproken, de dader helpen.

Tijdens het gevecht heeft de 28-jarige dader Alvarez doodgestoken met een mes. Dat is bewezen aan de hand van camerabeelden en een getuigenverklaring. Een paar uur na het steekincident overleed het slachtoffer.

Ook 12 jaar geëist

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Alvarez voor de begrafeniskosten.

De straf is twee jaar hoger dan in eerste instantie door de rechtbank was opgelegd. Dat komt omdat de dader nooit heeft aangegeven waarom het conflict is ontstaan.

'Niet meer dan gepast geweld'

De 24-jarige man die later betrokken raakte bij het dodelijke gevecht is vrijgesproken van doodslag. Hij kwam de dader helpen toen die door Alvarez werd aangevallen. Het hof heeft vastgesteld dat de betrokkene niet degene is geweest die de messteken heeft toegebracht.

Wel stelt het hof dat hij schuldig is aan openlijke geweldpleging, maar omdat het slachtoffer het gevecht begon, mocht de betrokkene zijn kennis (de dader) helpen. Volgens het hof heeft hij 'niet meer dan gepast geweld' gebruikt.

