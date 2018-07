Veel vrijwilligers in Achterhoek en op de Veluwe

ARNHEM - De Achterhoek en de Veluwe tellen veel vrijwilligers, veel meer dan bijvoorbeeld in de Randstad. Van de grote steden springt Apeldoorn er positief uit.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdagmorgen bekend zijn geworden. Het onderzoek is gehouden op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk.

Op de Veluwe en in de Achterhoek zet ruim 57 procent van de inwoners zich vrijwillig in voor onder meer de kerk of in de zorg. In het Rivierenland ligt dat percentage iets lager. Apeldoorn scoort met bijna 51 procent het op één na hoogst van alle grote steden in Nederland.

Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste tijd van vrijwilligers in werkzaamheden voor een sportclub gaan zitten. Ook scholen maken veel gebruik van onbetaalde hulp.