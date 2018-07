Zwemmen in recreatieplas in Lochem? Doe maar even niet, waarschuwt de provincie

LOCHEM - Wie een verfrissende duik wil nemen in recreatieplas Europarcs Resort De Achterhoek in Lochem kan dat beter niet doen vanwege blauwalgen. Daarvoor waarschuwt de provincie.

Blauwalgen ontstaan door opwarming van water. Zwemmers kunnen daardoor hoofdpijn krijgen, irritatie van slijmvliezen en huidirritatie.

De waarschuwing van de provincie volgt na metingen van het waterschap Rijn en IJssel. Door wind kan er ophoping van de blauwalgen ontstaan in een gedeelte van het zwemwater. Op het water drijft dan een groene of groenblauw olieachtige laag.

In Gelderland wordt op meer plaatsen afgeraden te zwemmen. Zo zitten in het Wylerbergmeer in Beek in de gemeente Ubbergen blauwalgen en in de Kalenbergseplas in Meteren. De kwaliteit van het water in de Oude Pol in Nunspeet is ook slecht.

Camping Betuwe

Een onderzoek loopt er nog naar de condities van het water in de zwemplas van Camping Betuwe in Kesteren. Eerder bleken daar meer bacteriën in te zitten dan gezond is. Kijk ook voor een actueel overzicht van de zwemwateromstandigheden in de rest van het land op deze site.