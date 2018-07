'Gelderland moet beter zijn best doen met duurzame energie '

ARNHEM - Gelderland moeten nog grote stappen zetten, wil de provincie in 2050 compleet energieneutraal zijn. Dat blijkt uit een rapport van het Gelders Energie Akkoord (GEA). In de jaren 2012-2016 is weinig vooruitgang geboekt in het duurzaam opwekken en gebruik van energie en energiebesparing.

Het Gelders Energie Akkoord is een overeenkomst van een groot aantal partijen, zoals de waterschappen, de provincie en een flink deel van de Gelderse gemeenten om de provincie flink te verduurzamen. Die afspraak is vier jaar geleden gemaakt. Daarna werd verder gepraat aan zogenoemde thematafels.

Het GEA heeft alle duurzame initiatieven tussen 2012 en 2016 in kaart gebracht en daaruit blijkt dat Gelderland in de pas loopt met het landelijk beeld. Maar door het aantrekken van de economie is het energieverbruik gestegen, zo constateert het GEA. Om die reden moeten nog veel plannen voor wind-, zonne- en bio-energie worden ontwikkeld en moet er nog meer gedaan worden aan energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie.

'We moeten beter ons best doen'

Pieter van der Ploeg, programmasecretaris van GEA: 'Wij zitten nu op vijf procent duurzame opwek en over zeven jaar moeten wij op zestien procent duurzame opwek zitten. Dat betekent dat we nog wel drie keer zoveel beter ons best moeten doen dan we tot nu toe hebben gedaan.'

In de rapportages van het GEA kunnen alle betrokkenen nu zien hoeveel er is opgewekt en hoeveel er is verbruikt. 'Zo kan iedereen ook zijn eigen sommetjes gaan maken van wat ze nog moeten doen om hun doel te bereiken', aldus Van der Ploeg.

Wageningen, Zutphen en Rheden koploper

Tijdens de afgelopen onderhandelingen over nieuwe gemeentebesturen zijn meer ambities op het gebied van verduurzaming vastgelegd. Uit onderzoek van die collegeakkoorden bleek dat Wageningen, Zutphen en Rheden koploper zijn in Gelderland.