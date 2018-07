Deel dit artikel:











'Dit heb ik niet gezegd'; rechtbank heropent zaak na ongeluk in Nijkerk

NIJKERK - Had een 51-jarige Harderwijker achter het stuur zitten slapen of niet? Een agent die de verklaring van hem optekende na een verkeersongeval in Nijkerk vorig jaar, beweert dat de man dat destijds heeft gezegd. Maar daar is de Harderwijker het niet mee eens. De rechtbank deed maandag geen uitspraak in de zaak.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

De 51-jarige wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval op 4 april 2017 in Nijkerk. Tijdens beraad na de zitting bleek dat het onderzoek niet volledig is geweest. Om die reden heeft de rechtbank een zogenoemd tussenvonnis toegewezen en is het onderzoek heropend. Duidelijkheid De man werd kort na het verkeersongeval verhoord door de politie. Hij legde een verklaring af, die een politieagent vastlegde in zijn proces-verbaal. Volgens de man staat in dat proces-verbaal ten onrechte vermeld dat hij achter het stuur in slaap is gevallen. De man zegt dat hij dat niet heeft verklaard. Tijdens de zitting gaf hij een andere verklaring over de toedracht van het ongeval. De rechtbank wil op een nieuwe zitting de politieagent horen die het verhoor na het ongeval heeft afgenomen. De rechtbank wil zo duidelijker krijgen wat er toen precies door hem is verklaard.