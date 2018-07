Weer rook boven schietkamp, heidebrand Oldebroek laait weer op

WEZEP - De brand op het defensieterrein bij Oldebroek en Wezep is maandag opnieuw opgelaaid. Defensie kan de klus zelf aan, de reguliere brandweer is niet nodig.

Het eigen brandbestrijdingspeloton van het Artillerie Schietkamp is vanwege nieuwe rookontwikkeling begonnen met nablussen. De schietoefening die voor deze maandag gepland was, gaat niet door. Of er later deze week wel kan worden geoefend, wordt volgens een woordvoerder van Defensie nog bekeken.

Bij de grote heidebrand die zondagmiddag uitbrak moest wel de hulp van de reguliere brandweer worden ingeschakeld. In totaal waren 4 pelotons met zeker 12 brandweerwagens betrokken bij de bestrijding. Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven. Er werd daarna nog een uur nageblust.

Zie ook: