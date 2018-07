PvdA stelt vragen over skatekerk

ARNHEM - PvdA-raadslid Vincent Bouma heeft de gemeente Arnhem gevraagd om steun voor de ‘skatekerk'; de skatehal in de Sint Jozefkerk aan de Rosendaalseweg. De hal verkeert in zwaar weer. Er moet externe financiering komen om de ingezette renovatie af te maken, en sowieso om de skatehal open te houden.

Bouma vindt de skatehal op de huidige locatie een meerwaarde hebben voor Arnhem, wat volgens hem ook blijkt uit de oproepen van kinderen om de skatehal te helpen. De 11-jarige Arnhemse Siem bijvoorbeeld, stuurde een brief aan burgemeester Marcouch met de vraag om hulp en geld.

Het raadslid denkt dat de gemeente kan helpen met ideeën voor de verdere ontwikkeling en het aantrekken van financiers. Bouma: 'De skatekerk verdient gewoon een eerlijke kans op deze plek. Hij is bekend en geliefd bij een grote groep Arnhemse jongeren en het zou enorm zonde zijn als het verdwijnt. De opties zijn er: de eigenaar van de kerk wil de locatie voor een symbolisch bedrag verkopen en er zijn mogelijkheden genoeg. Er is alleen wat hulp en geld nodig. Daar kan het college iets in betekenen.'

